Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan en Twitter según su propio usuario, amenazó al Secretario de Agricultura, Fernando Vilella, con echarlo por haber puesto "me gusta" a una publicación del senador radical, Martín Lousteau.

"A partir de mañana no formás más parte del gobierno. Nos vemos", le dijo el troll al ex catedrático.

Y Vilella tuvo que salir a desdecirse: "Obviamente fue un error que ya enmendé. Jamás lo haría con alguien con quien disiento en casi todo".

No obstante, Parisi continuó con su cancelación: "No me interesa. Llévenselo".

El escrache llevó a que cientos de cuentas libertarias descargaran su furia contra Vilella, en una práctica habitual que el Gobierno impulsa en redes sociales.