Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) decomisó en la localidad de Sourigues, partido de Berazategui, potenciadores sexuales potencialmente perjudiciales para la salud de los consumidores.

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Estos productos eran promocionados como aditivos “naturales”, pero carecían de la certificación de b con prohibición de venta en todo el territorio nacional, ya que contienen sustancias como sildenafil, tadalafilo y otros componentes, con riesgo para la salud de los consumidores.

La investigación tuvo su origen a partir de las tareas de campo y de ciberpatrullaje desarrolladas por la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, mediante las cuales se detectó que a través de redes sociales se ofrecían a la venta vigorizantes masculinos y femeninos.

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Profundizando las investigaciones, se identificaron a un hombre y a una mujer como los responsables de las maniobras ilícitas. Asimismo, se estableció que utilizarían como lugar de acopio para los productos prohibidos, un domicilio ubicado en la localidad de Sourigues, partido de Berazategui.

Con las pruebas aportadas por los federales, el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, Secretaría N° 4 del Dr. Nahuel Rennes ordeno el allanamiento a la finca.

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Durante el operativo se secuestraron 56 cajas de estimulantes sexuales con prohibición de venta en el país y gran cantidad de artículos importados sin aval legal correspondiente.

Cabe destacar que cuando el personal policial ingresó a la vivienda, los involucrados no se encontraban en la misma, por lo que quedaron prófugos de la justicia.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al artículo 201 bis (Falsificación de sustancias medicinales) y a la ley 22.415 (Contrabando).