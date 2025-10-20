El sospechoso, de 63 años, fue detenido como saldo de un allanamiento, concretado en una finca situada en la calle Homero Manzi, en Ingeniero Budge.

Las diligencias de la investigación estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la D.D.I. de Lomas de Zamora, en base a las directivas impartidas por la doctora Fabiola Raquel Juanatey, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 -temática de Violencia Familiar y de Género- de Lomas.

Allí se incautaron un camioneta Ford EcoSport gris y diferentes prendas de vestir. Los efectivos policiales llevaron adelante tareas de vigilancia encubierta y, a su vez, se ocuparon de analizar las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia instalada en dicho vecindario, informó DiarioConurbano.

La denunciante sostiene que el sujeto la raptó para conducirla a bordo de ese vehículo hasta su vivienda, donde la ultrajó para finalmente abandonarla, en la esquina de Olivos y Ceferino Namuncurá, en el barrio La Loma, en Lomas de Zamora.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada “Privación ilegal de la libertad y abuso sexual agravado con acceso carnal”.

