Secuestró y abusó de una joven: Lo detuvieron en Ingeniero Budge
La víctima es una joven, de 19 años. El aberrante sucedió en la localidad que pertenece al partido de Lomas de Zamora.
El sospechoso, de 63 años, fue detenido como saldo de un allanamiento, concretado en una finca situada en la calle Homero Manzi, en Ingeniero Budge.
Las diligencias de la investigación estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la D.D.I. de Lomas de Zamora, en base a las directivas impartidas por la doctora Fabiola Raquel Juanatey, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 -temática de Violencia Familiar y de Género- de Lomas.
Allí se incautaron un camioneta Ford EcoSport gris y diferentes prendas de vestir. Los efectivos policiales llevaron adelante tareas de vigilancia encubierta y, a su vez, se ocuparon de analizar las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia instalada en dicho vecindario, informó DiarioConurbano.
La denunciante sostiene que el sujeto la raptó para conducirla a bordo de ese vehículo hasta su vivienda, donde la ultrajó para finalmente abandonarla, en la esquina de Olivos y Ceferino Namuncurá, en el barrio La Loma, en Lomas de Zamora.
En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada “Privación ilegal de la libertad y abuso sexual agravado con acceso carnal”.
