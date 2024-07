Este lunes las competiciones para los argentinos comenzarán a las 7.00 (de nuestro horario) y se desarrollarán las actividades hasta después de las 16.00.

Aquí el cronograma del día:

07.00 | Eliminatoria street, con Mauro Iglesias y Matías Dell Olio (skateboarding)

07.00 | Final rifle de aire 10m masculino, con Julián Gutiérrez (tiro deportivo)

07.45 | Los Leones vs. India (hockey)

09.00 aprox. | Lourdes Carlé vs. Coco Gauff (tenis)

09.00 aprox. | Tomás Etcheverry vs. Roman Safiullin

09.00 aprox. | Francisco Cerúndolo vs. Ugo Humbert (tenis)

10.45 | Regata de windsurf, con Chiara Ferretti (vela) -actividad postergada del domingo por falta de viento-

11.00 aprox. | Cerúndolo y Etcheverry vs. Haase y Rojer (tenis)

11.00 | Regata de windsurf, con Francisco Saudibet (vela)

12.00 aprox. | Sebastián Báez vs. Benjamin Hassan (tenis)

12.00 aprox. | Carlé y Podoroska vs. Korpatsch y Maria (tenis)

12.30 | Las Leonas vs. Sudáfrica (hockey)

16.00 | Los Gladiadores vs. Hungría (handball).

