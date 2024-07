Este martes las competiciones para los argentinos comenzarán poco después a las 7.00 (de nuestro horario).

Aquí el cronograma del día:

07.13 | Regata de windsurf masculino, con Francisco Saudibet (vela)

07.33 | Regata de windsurf femenino, con Chiara Ferretti (vela)

09.00 aprox | Mariano Navone vs. Lorenzo Musetti (tenis)

10.00 aprox | Podoroska y Carlé vs. Bucsa y Sorribes Tormo

10.11 | Clasificación park masculino, con José Torres Gil (Ciclismo BMX freestyle)

12.00 | Argentina vs. Ucrania (fútbol)

12.00 | Argentina vs. Nueva Zelanda (hockey masculino)

14.00 aprox | Podoroska y Machi González vs. Gauff y Fritz (tenis).

Dónde ver los Juegos Olímpicos París 2024:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro