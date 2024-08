Este viernes las competiciones para los argentinos comienzan desde las 4.00 (hora argentina). Aquí el cronograma del día:

04.00 | Ronda 2 de stroke play individual masculino, con Emiliano Grillo (golf)

04.00 | Argentina vs. Alemania (vóley)

04.30 | Federico Gil participará de la clasificación de skeet masculino (tiro)

05.10 | Lanzamiento de martillo con Joaquín Gómez

06.00 | Argentina vs. Francia (handball)

06.06 | Final doble scull ligero masculino, con Alejandro Colomino y Pedro Dickson

06.40 | Agostina Hein estará en la serie 2 de los 800 metros (natación)

07.05 | Dinghy femenino tendrá la participación de Lucía Falasta (vela)

07.22 | Final doble scull ligero femenino, con Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo Chiaruzzo

12.30 | Los Leones vs. Bélgica (hockey)

16.00 | Francia vs. Argentina (fútbol).

Puede interesarte

Dónde ver los Juegos Olímpicos París 2024:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro.