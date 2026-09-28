Javier Milei en declaraciones televisivas negó que la economía argentina se encamine a una recesión y señaló que el menor dinamismo responde a una etapa de cambios en la estructura productiva. “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, dijo con respecto a la caída mensual de 2,9 % que registró la actividad en julio.

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"Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones. El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”, aseveró.

“Mire los balances de Mercado Libre y se va a dar cuenta”, indicó, al intentar sostener que la caída del consumo en realidad se debe a un cambio de modalidad. También narró una supuesta conversación sobre las dificultades de ventas de comercios de indumentaria: “Le preguntaron a una chica dónde compraba y respondió: ‘En Temu’. Listo, se acabó la discusión”.

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