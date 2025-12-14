Mar del Plata volvió a ser incluida entre las diez ciudades seleccionadas en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque en esta segunda edición quedó por debajo del promedio general nacional y ocupó el noveno lugar del ranking.

El estudio, desarrollado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, evalúa el desempeño urbano a partir de 159 indicadores agrupados en cinco grandes dimensiones: Política e Instituciones, Desarrollo Económico, Sociedad, Medio Ambiente y Tecnología e Infraestructura. El promedio general del país en esta edición fue de 3,06 puntos, un valor que Mar del Plata no logró alcanzar.

Reconocida por su costa, playas y espacios naturales, pero también por su amplia oferta gastronómica, cultural y comercial, la ciudad aparece una vez más entre las urbes más completas e icónicas de la Argentina. Sin embargo, el informe pone de relieve una serie de debilidades estructurales que impactan en su desempeño global.

De las diez ciudades evaluadas, solo dos no son capitales provinciales: Mar del Plata y Rosario. En el ranking general, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a liderar la tabla, tal como había ocurrido en la primera edición del índice en 2024. Detrás se ubicaron Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Rosario.

Mar del Plata quedó en el noveno puesto del top ten, por debajo de Salta, Santa Fe, San Juan y Rosario, y apenas por encima de Resistencia, que cerró el listado.

En el análisis por dimensiones, la ciudad mostró un desempeño “intermedio” pero siempre por debajo de los valores de referencia del estudio. En Política e Instituciones obtuvo 2,07 puntos, el registro más bajo entre las diez ciudades evaluadas. En Desarrollo Económico alcanzó 2,91 puntos y se ubicó en el octavo lugar, mientras que en la dimensión Sociedad sumó 2,96 puntos, también en la octava posición. En materia ambiental, con 2,47 puntos, quedó novena.

El aspecto más favorable para Mar del Plata fue el vinculado a Tecnología e Infraestructura, donde obtuvo 3,31 puntos y se ubicó en el quinto lugar del ranking, posicionándose como su principal fortaleza dentro del índice.

Según detalla el informe, cinco de las diez ciudades superaron los tres puntos, lo que refleja una buena respuesta promedio en términos globales. Otras tres se ubicaron cerca de ese umbral, con puntuaciones entre 2,85 y 2,98, mientras que una ciudad quedó apenas por encima del punto medio de las calificaciones posibles.

El IGEC busca ofrecer una herramienta de análisis comparativo para orientar políticas públicas y estrategias de desarrollo urbano, poniendo el foco en la planificación, la gestión y la calidad de vida en las ciudades argentinas.