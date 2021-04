La Junta Municipal de Defensa Civil de Punta Indio decidió tomar nuevas medidas ante el avance de los casos en el marco de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

El distrito menos poblado de la tercera sección (10.500 habitantes aproximadamente) presenta según el último parte 16 casos activos, 99 recuperados, 18 sospechosos y 2 fallecidos. En aislamiento permanecían 66 personas.

En cuanto a la vacunación el total de aplicaciones es de 3.837 (2.802 con la primera y 1.035 con la segunda) aunque el último dato disponible es del 2 de abril.

Sobre las medidas que se tomaron, se informó que:

- No puede haber actividades comerciales, recreativas, artísticas, deportivas, culturales y sociales entre las 2 AM a 6 AM y las reuniones sociales tendrán un tope máximo de 10 personas.

- Por 15 dias queda suspendido el fútbol en todo el Distrito tanto en espacios públicos como en privados

- Se sugiere que no reciban visitas o que viajen a zonas que estén complicadas con el virus por ejemplo los distritos del AMBA.

También indicaron aspectos a tener en cuenta:

- En la actualidad hay contagios intrafamiliares que hasta el momento no se veían.

- El virus está más fuerte y la movilización de las personas produce los contagios.

- El 50% de los hisopados que se envían tienen resultados positivos.

- Las personas vacunadas deben seguir manteniendo los cuidados sanitarios porque si bien si adquieren la enfermedad los sintomas son leves, contagian igual y pueden generar una complicación en quien aún no recibió la vacuna.

- Hay que ser responsable a la hora de informar los contactos estrechos.