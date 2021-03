El Dr. Santiago Monina, director del Hospital Municipal de Arrecifes, expuso la necesidad de “tomar medidas urgentes y paliativas" de cara a la segunda ola de Covid, que "ya es una realidad no deseada pero presente".

A través de Facebook, el profesional señaló que "la segunda ola es ya una realidad no deseada" y que "se necesitan tomar medidas urgentes contra el crecimiento de contagios y la saturación de los sistemas de salud".

En ese sentido, consideró que "no basta con pedir que nos cuidemos". "Hay que tomar decisiones que tendrán impacto y costo político, no basta pedir que nos cuidemos. El te avisamos e hiciste caso omiso no corre, no sirve", lanzó el especialista en Ortopedia.

"Es muy difícil tomar decisiones, pero hay que tomarlas. Necesitamos dejar de lado la política basura, sólo hace falta mirar otros países. Necesitamos la mejor política para los peores escenarios sanitarios potenciales", concluyó el médico traumatólogo.