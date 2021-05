El gobierno de la provincia de Córdoba implementó nuevas disposiciones y desde el 31 de mayo al 11 de junio, inclusive se reanudan las actividades no esenciales en el horario de 6 a 19.

En tanto que entre las 6 a 20 hs, la circulación seguirá como estuvo vigente hasta el 21 de mayo. Solo personal esencial puede circular fuera de ese horario. Para circular se deberá descargar la APP CUIDAR.

En cuanto a actividades comerciales podrán desarrollarse entre las 9 y 19 hs; Shoppings: entre las 9 y 19 hs. Patios de comidas sólo delivery y take away; restaurantes y restobares: Hasta las 19 horas. Modalidad delivery y take away hasta las 23 hs.

Asimismo vuelven las clases presenciales en Nivel inicial, primario y educación especial, bajo sistema de burbujas. En tanto que en Nivel Secundario se retoma la presencialidad con sistema de burbujas, con excepción de aquellas localidades o conglomerados urbanos con más de 30.000 habitantes. Las guarderías y salas maternales funcionarán normalmente y actividad Periescolar solo de manera virtual.

Otras medidas:

OBRAS PRIVADAS:

Están permitidas conforme a los horarios y protocolos establecidos.

REUNIÓN SOCIAL Y/O CELEBRACIONES:

Se mantienen suspendidas tanto en ambientes públicos o privados.

REUNIONES FAMILIARES:

Se podrán realizar de hasta 8 miembros, en el horario de libre circulación.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS:

Se mantienen vigentes con reducción de aforo: 30%.

TURISMO:

Las actividades turísticas grupales se mantienen suspendidas.

SALONES DE EVENTOS Y FIESTAS:

Continuarán cerrados.

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN AMBIENTES CERRADOS:

Permitidas hasta 12 personas.

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS INDIVIDUALES Y GRUPALES AL AIRE LIBRE:

Podrán realizarse, sin uso de vestuarios ni instalaciones.

Continúan suspendidas durante este periodo las competencias de cualquier tipo; federadas, amateurs o exhibiciones. Excepto las regladas a nivel nacional.

GIMNASIOS Y NATATORIOS:

Podrán desarrollar actividades según protocolo establecido.

MUNICIPIOS Y COMUNAS:

Se comprometen a llevar adelante el control y cumplimiento de las disposiciones y los protocolos vigentes. También a fortalecer la vigilancia para detectar casos de COVID de manera temprana.

Paquete de medidas económicas (para sectores con actividad restringida):

El gobierno de Juan Schiaretti también anunció un paquete de ayuda por un monto total de inversión provincial de 600 millones de pesos. El total durante la pandemia asciende a 3.200 millones de pesos.

BENEFICIARIOS

Personas Físicas o Jurídicas - con domicilio fiscal en la provincia de Córdoba – en los siguientes rubros:

Bares y restaurantes.

Salones de fiesta y discotecas.

Gimnasios, natatorios y canchas.

Escuelas de danza, canto y teatro y academias de idiomas.

Centros de formación profesional y academias de oficios.

Cines, autocines, teatros, centros culturales.

MEDIDAS

- Exención del pago mínimo de Ingresos Brutos para todo el año 2021.

- Eximición de Ingresos Brutos para meses de mayo, junio, julio y agosto 2021.

- Eximición de Impuesto a los Sellos hasta diciembre del 2021, sobre contratos de alquiler de hasta $40.500 mensuales.

- Diferimiento en el pago de las facturas eléctricas que venzan en junio de 2021 hasta diciembre, con 0% de interés.

- Plan de facilidades de pago para deudas vencidas de EPEC hasta mayo de 2021 inclusive. Tasa de financiación del 1 % en 30 cuotas mensuales. Vencimiento primera cuota: diciembre 2021, plazo de adhesión hasta septiembre de 2021.

- Reconexión sin costo de medidor en caso que corresponda o en caso que se solicite baja temporal del servicio.

- Ayudas económicas no reintegrables según condición fiscal de entre $30.000 y $70.000.

REQUISITOS

Ciudadano digital Nivel 2,

Cuenta bancaria a nombre del solicitante,

Estar inscripto en Dirección General de Rentas,

Monotributistas con pago del primer trimestre 2021

SOLICITUD

Del 1 al 30 de junio.

Completar formulario digital ADRA, en www.cba.gov.ar