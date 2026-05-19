Seguridad en Almirante Brown: Operativos de prevención policial en distintas localidades del distrito
El Municipio informó que durante el pasado fin de semana diferentes fuerzas de la Policía Bonaerense realizaron operativos preventivos y rotativos de saturación en distintos barrios de las localidades de Longchamps, Glew y Claypole.
Los acciones en los diferentes sitios de Almirante Brown contaron con la participación de móviles policiales, motos de alta cilindrada y efectivos a pie en binomios. En ese marco, se llevaron adelante controles vehiculares, patrullajes dinámicos y tareas de saturación en sectores estratégicos, se informó oficialmente.
De los operativos participaron efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) y personal de la Policía de Seguridad. A su vez, el Municipio desplegó operativos viales preventivos orientados al control de automóviles y motos.
Mariano Cascallares recordó que el Ejecutivo local continúa incorporando constantemente herramientas para fortalecer la prevención y cuidar a los vecinos, como las 2 mil cámaras de monitoreo, las Paradas Seguras, Tótems de Seguridad y Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la nueva iluminación LED y la aplicación Brown Previene que ya utilizan más de 50 mil vecinos.
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