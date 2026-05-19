Los acciones en los diferentes sitios de Almirante Brown contaron con la participación de móviles policiales, motos de alta cilindrada y efectivos a pie en binomios. En ese marco, se llevaron adelante controles vehiculares, patrullajes dinámicos y tareas de saturación en sectores estratégicos, se informó oficialmente.

Ads

De los operativos participaron efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) y personal de la Policía de Seguridad. A su vez, el Municipio desplegó operativos viales preventivos orientados al control de automóviles y motos.

Mariano Cascallares recordó que el Ejecutivo local continúa incorporando constantemente herramientas para fortalecer la prevención y cuidar a los vecinos, como las 2 mil cámaras de monitoreo, las Paradas Seguras, Tótems de Seguridad y Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la nueva iluminación LED y la aplicación Brown Previene que ya utilizan más de 50 mil vecinos.

Ads

Ads