Si bien el jugador oriundo de Sáenz Peña, municipio de 3 de Febrero, no formaba parte de la nómina inicial, finalmente fue citado por Leonel Scaloni, tras confirmarse la baja de Exequiel Palacios por una lesión muscular.

El futbolista del Bayer Leverkusen quedó descartado para la gira por Estados Unidos luego de que durante el último encuentro con el Friburgo, salió faltando dos minutos, por lo que el entrenador de la Selección convocó a Guido Rodríguez a último momento.

El mediocampista del Real Betis fue citado por el DT tras recuperarse de una fractura distal del peroné y haber disputado tres partidos- y se sumará en las próximas horas a la delegación del conjunto nacional en Filadelfia.

Cabe destacar que entre las bajas más importantes que sufrió la Scaloneta de cara a los amistosos que disputará en marzo, se anota la del capitán Lionel Messi que sufrió una "pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha" y se sumaría a la gira sólo para los entrenamientos.

En tanto que Lisandro Martínez está en una situación similar, el defensor del Manchester United se recupera de una lesión ligamentaria en la rodilla, pero viaja para entrenarse con el grupo en esta fecha FIFA. Además de las bajas de Marcos Senesi (Nicolás Valentini será su reemplazo) y Paulo Dybala.

La doble fecha FIFA de la Selección

Selección Argentina vs. El Salvador - 22 de marzo en el Lincoln Financial Field

Selección Argentina vs. Costa Rica - 26 de marzo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum