En el marco de la Semana Mundial del Ajedrez, el Municipio fue sede de una jornada en el Museo de Arte Tigre protagonizada por el joven Gran Maestro Faustino Oro. El Intendente Julio Zamora; la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora y el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participaron del evento que congregó a decenas de vecinos y vecinas.

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“Es un orgullo que hayan elegido a Tigre como sede, pusimos a disposición el lugar más icónico que tenemos. Faustino es un elemento inspirador para los jóvenes, el distrito es un semillero del ajedrez: más de 10 mil vecinos forman parte de la escuela municipal que se lleva adelante en instituciones primarias, secundarias y otros espacios de la ciudad”, destacó el jefe comunal.

La jornada se desarrolló en horas de la tarde y comenzó con un concierto de la orquesta de Tigre. Además, el instructor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Cristian Dolezal, brindó una clase abierta, donde analizó partidas y movimientos icónicos de Faustino Oro, jugador destacado del deporte.

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Por su parte, Gisela Zamora indicó: “Es un orgullo tener al Gran Maestro en Tigre. El distrito cuenta con una escuela municipal que se lleva adelante en todas las instituciones primarias de la ciudad y en gran parte de las secundarias. Es una propuesta territorial destinada a los vecinos".



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