“Ante la proximidad de Semana Santa, reforzamos los controles bromatológicos en pescaderías de todas las localidades, con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y cuidar la salud de nuestros vecinos. Estas inspecciones se realizan durante todo el año, pero en esta época intensificamos la presencia para asegurar que los productos cumplan con todas las condiciones de calidad”, sostuvo Mariano Cascallares.

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Durante los controles, el personal verifica el cumplimiento de las normativas vigentes, las condiciones de higiene, la correcta manipulación de los productos y que los trabajadores cuenten con la indumentaria adecuada y el Carnet de Manipulador de Alimentos.

A su vez, se verifica la temperatura de almacenamiento, el estado de las cámaras de frío y la conservación de la mercadería en exhibición, incluyendo la correcta utilización de hielo en escamas. También se inspecciona la documentación correspondiente, como el certificado de libre tránsito emitido por Senasa y la habilitación del transporte.

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