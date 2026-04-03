La ciudad de Luján se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una fuerte impronta religiosa que tendrá como epicentro a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, donde se desarrollarán las principales celebraciones litúrgicas.

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El cronograma religioso comenzó el domingo pasado con la tradicional bendición de ramos en la Plaza Belgrano y misas durante toda la jornada. En tanto, auer Jueves Santo se celebró la Misa de la Cena del Señor y la procesión del Corpus Christi.

Uno de los momentos más convocantes será este Viernes Santo, cuando se realice el Vía Crucis por las calles de la ciudad, que partirá desde la Basílica, seguido por la Celebración de la Pasión del Señor. Más tarde, tendrá lugar el Vía Crucis Viviente, una representación que cada año reúne a vecinos y visitantes.

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Las actividades continuarán el Sábado Santo con la Vigilia Pascual, mientras que el Domingo de Pascua habrá misas durante todo el día y una obra teatral alusiva a la resurrección.

Como cada año, se espera la llegada de miles de fieles y turistas que se acercarán a Luján para participar de las ceremonias y recorrer los distintos espacios de fe.

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En paralelo, el municipio organizó una agenda cultural con ferias gastronómicas, espectáculos musicales y propuestas en museos y espacios históricos, que complementan la oferta religiosa durante toda la semana.