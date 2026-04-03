La ciudad de Mar del Plata vive a pleno la Semana Santa con una combinación de actividades religiosas y propuestas culturales. En la Catedral de Mar del Plata, las celebraciones del Triduo Pascual convocan a fieles y visitantes, mientras que el municipio despliega una nutrida agenda para el fin de semana largo.

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El Jueves Santo se celebró la Misa de la Cena del Señor, presidida por el obispo diocesano, monseñor Ernesto Giobando. Durante la homilía, el religioso puso el foco en el gesto del lavatorio de los pies y dejó un mensaje claro: “amar es servir”. Recordó que Jesús lavó los pies a todos sus discípulos, incluso a Judas, y destacó que ese acto implica humildad, entrega y un compromiso concreto con el otro.

“El gesto requiere despojo interior, agacharse físicamente y espiritualmente”, señaló, al tiempo que invitó a la comunidad a vivir ese mensaje en la vida cotidiana. También remarcó que una comunidad que practica el servicio es la que pone en acción el mandamiento del amor.

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Cronograma religioso en la Catedral

Las actividades litúrgicas continúan durante todo el fin de semana:

Viernes Santo

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8.30: Oración de Laudes

9.30 y 11.00: Vía Crucis en el templo

15.00: Solemne liturgia de la Pasión y Muerte del Señor

19.00: Vía Crucis por las calles de la ciudad

Sábado Santo

8.30: Oración de Laudes

11.00: Sermón de la Soledad

20.00: Vigilia Pascual

Domingo de Pascua

Se celebrará la misa central

Propuestas culturales y actividades para toda la familia

En paralelo a las celebraciones religiosas, el municipio de General Pueyrredón organizó una agenda cultural con opciones para todos los públicos. Durante los cuatro días, los museos ofrecen entrada gratuita para jubilados y menores de 10 años, además de actividades especiales para chicos.

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Entre los destacados, el Teatro Municipal Colón presenta espectáculos musicales y de humor, mientras que distintos espacios culturales como Villa Victoria, Villa Mitre y el Museo Castagnino abren sus puertas con muestras y recorridos guiados.

También se suma una propuesta especial del Coro Municipal Carmina, que presentó el “Requiem” de Mozart en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, con entrada libre y solidaria.

De esta manera, Mar del Plata se consolida como uno de los destinos más elegidos para Semana Santa, combinando fe, tradición y una variada oferta cultural para residentes y turistas.