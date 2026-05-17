River Plate le ganó 1-0 a Rosario Central en el Estadio Monumental y se clasificó a la final del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet se impuso en una semifinal intensa, cargada de polémicas y con un clima caliente tanto dentro como fuera de la cancha.

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El único gol del partido lo marcó Facundo Colidio de penal en el segundo tiempo. Antes, Gonzalo Montiel había tenido la oportunidad de abrir el marcador desde los doce pasos, pero su remate fue atajado por el arquero tras intervención del VAR.

¡¡¡GOL DE COLIDIO DE PENAL PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE ROSARIO CENTRAL!!!



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El encuentro también dejó preocupación en River por las lesiones de Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, quienes debieron salir reemplazados en distintos pasajes del juego.

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Rosario Central terminó el partido con chances de empatar, incluso con dos remates que dieron en el palo, pero no logró concretar.

“SECANUCAS, FIDEO SECANUCAS”.



La gente de River, a Angel Di María. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/vNUFzA7FR6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 16, 2026

La previa del encuentro estuvo marcada por el clima tenso en las tribunas, donde Ángel Di María fue silbado por parte del público local, en medio de un contexto de fuerte tensión alrededor del arbitraje.

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Con este triunfo, River avanzó a la final del certamen y espera por su rival, que saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano.

"HICIMOS UN GRAN CAMPEONATO, ESTAMOS ORGULLOSOS" 🔵🗣️



La palabra de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central del Torneo Apertura.



"NOS TOCÓ JUGAR DE VISITANTE, BIEN DE VISITANTE, CREO QUE EL FÚTBOL ES ASÍ. DEMOSTRAMOS QUE ESTAMOS A LA ALTURA DE CUALQUIER EQUIPO".… pic.twitter.com/G5byeUPvqg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2026