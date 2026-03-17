El senador bonaerense Carlos Kikuchi volvió a impulsar un proyecto de ley para restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca prohibir los dispositivos electrónicos durante las horas de clase en instituciones de gestión pública y privada, con el objetivo de mejorar la concentración de los estudiantes y fortalecer los procesos de aprendizaje.

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La propuesta establece que los alumnos no podrán utilizar celulares ni otros dispositivos electrónicos durante el horario curricular. No obstante, el texto contempla una excepción para los recreos o intervalos de descanso, momentos en los que sí estaría permitido el uso de estos equipos.

Según explicó el legislador, el avance de la tecnología y la expansión del uso de teléfonos móviles entre adolescentes hacen necesario abrir un debate sobre su presencia dentro del ámbito escolar. “Resulta necesario lograr en la provincia de Buenos Aires una regulación dentro de las escuelas, al igual que en otros ámbitos de la vida cotidiana, en pos de mejorar la calidad educativa y fomentar la concentración y socialización entre los estudiantes”, sostuvo Kikuchi en los fundamentos del proyecto presentado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires.

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El senador también advirtió que la presencia permanente de estos dispositivos en el aula puede interferir en el desarrollo normal de las clases. “El uso de este tipo de dispositivos durante las horas de clases distrae la atención, molesta a los demás y le resta eficacia al dictado de las clases, produciendo trastornos en el aprendizaje”, afirmó.

Excepciones con fines pedagógicos

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De todos modos, el proyecto contempla situaciones en las que los celulares podrían utilizarse dentro del aula. En esos casos, su uso deberá estar vinculado a actividades pedagógicas previamente autorizadas por docentes o autoridades del establecimiento.

Para que esto sea posible, la iniciativa plantea que el uso de dispositivos forme parte de un proyecto educativo específico, cuente con autorización institucional y esté incluido dentro del plan de estudios correspondiente. Además, las familias deberán ser informadas sobre el contenido de las actividades, su duración y los horarios en los que se emplearán estas herramientas.

El proyecto ya había sido presentado por Kikuchi en 2024, pero perdió estado parlamentario. En el actual período legislativo, el número 154 de sesiones ordinarias, el senador busca que la iniciativa vuelva a ser tratada en la Legislatura bonaerense.

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En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que la propuesta se apoya en estudios que analizan el impacto del uso excesivo de pantallas en adolescentes.

“La iniciativa se basa en experiencias internacionales y en estudios locales que revelan el impacto negativo del uso excesivo de pantallas en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes”, explicó Kikuchi.