Un ladrón que, según informaron, parecía tener “buenos modales” sorprendió esta madrugada a una empleada de una remisería en Araoz al 1084, en Baradero. El delincuente ingresó al local alrededor de las 00.30 y se llevó únicamente el celular de la agencia.

Jonathan Arce, propietario de la remisería, contó a Fm Tiempo 103.5 - Baradero cómo se desarrolló el hecho: “Nosotros, a la noche, tenemos tres coches. Esto ocurrió justo cuando los tres coches salieron a hacer sus viajes y la chica se encontraba sola. Entró un muchacho para robar plata y no encontró nada. En la agencia no hay plata”.

El asalto duró apenas 20 segundos, pero para Mariana, la empleada, “fueron eternos”. Arce agregó: “Gracias a Dios no pasó a mayores. Ella fue rápida en tratar de comunicarse con algún chofer. Cuando quiso hacerlo, el muchacho se tiró encima del escritorio y agarró el celular”.

El ladrón estaba completamente encapuchado y le dijo a la joven: “Señorita, ya sabe lo que vengo a hacer”. Mariana, sorprendida, respondió: “No sé”, hasta darse cuenta de que todo indicaba un robo.

Tras el hecho, el delincuente escapó en moto por Araoz. Arce destacó: “Calculo que habrán estado bajo alguna sustancia, no sé qué se pensaron que se iban a encontrar. No hay cosas como para robarse. Se llevan el celular de la agencia y nada más, que para nosotros es un montón, porque es con el que trabajamos todos los días”.

La policía busca al sospechoso, mientras la remisería y su personal intentan sobreponerse a los momentos de tensión vividos durante el breve pero intenso asalto.