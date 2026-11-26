Sergio Berni dijo que el MDF de Kicillof se parece a "una secta"
El ex Ministro de Seguridad bonaerense criticó duramente al Movimiento Derecho al Futuro, espacio creado para impulsar la candidatura presidencial del Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.
En declaraciones radiales, Sergio Berni fue duro contra Kicillof: “Un candidato abraza a todos, no se encierra en una secta. Todavía no lo escuché decir que va a ser candidato a presidente”, lanzó.
Y añadió: “Una persona que quiere ser candidato a presidente por el peronismo debe abrir los brazos y contener a todos. Lejos de hacer eso, se encerró en un espacio casi sectario por muchos actores que no tienen que ver al peronismo”.
“El MDF (Movimiento Derecho al Futuro) se parece más a una secta que a un partido político”, sentenció el senador bonaerense.
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