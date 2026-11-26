En declaraciones radiales, Sergio Berni fue duro contra Kicillof: “Un candidato abraza a todos, no se encierra en una secta. Todavía no lo escuché decir que va a ser candidato a presidente”, lanzó.

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Y añadió: “Una persona que quiere ser candidato a presidente por el peronismo debe abrir los brazos y contener a todos. Lejos de hacer eso, se encerró en un espacio casi sectario por muchos actores que no tienen que ver al peronismo”.

“El MDF (Movimiento Derecho al Futuro) se parece más a una secta que a un partido político”, sentenció el senador bonaerense.

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