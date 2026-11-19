Una campaña para que los vecinos de San Isidro tiren la basura en determinada franja horaria se viralizó en redes por la originalidad de la idea. El municipio puso en la vía pública el cartel que dice “Shacá la bashura” de 18 a 20 h” y modificaron el logo oficial por el de “Shan Ishidro”.

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La idea juega con el estereotipo del uso de la "sh", fonéticamente ye, al pronunciar algunas palabras por parte de sectores acaudalados y sanisidrenses en general.

En redes, hubo usuarios a favor, mientras que otros lo criticaron: “¿Creen que es gracioso? Es nefasto”, sentenció un usuario. “A mí me aparece una genialidad de marketing”, opinó otro. “Usan nuestra plata para esto?? En serio??”; objetó algún otro.

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Hay quienes redoblaron la apuesta: “los que no hablamos así la sacamos a la misma hora?”

Finalmente, alguien concluyó: “Todos puteando, pero se van a acordar de sacar la bashhhhhura de 18 a 20, mensaje entregado”.

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