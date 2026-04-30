Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron detenidos en Mar del Plata tras ser identificados como los autores de una violenta amenaza contra un comerciante que estaba por inaugurar un supermercado.

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La investigación judicial, encabezada por la Fiscalía N° 1, determinó que los agresores eran los propietarios de un comercio competidor ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho.

El episodio se desencadenó cuando la víctima denunció que el pasado jueves 23 apareció un mensaje intimidatorio en la fachada de su nuevo local, ubicado en la calle Fleming al 100. El texto, escrito con aerosol rojo y en vocablo del país asiático, advertía de forma directa: “Si abrís el local, te matamos”.

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Según consta en la denuncia presentada ante la fiscal Florencia Salas, el uso del color rojo en este tipo de mensajes no es casual. La víctima explicó que este tono es utilizado frecuentemente por organizaciones delictivas para simbolizar la sangre de las futuras víctimas.

Bajo este contexto, la principal hipótesis de los investigadores es que los autores buscaban impedir la apertura del nuevo supermercado o, en su defecto, forzar al comerciante a pagar por protección. La víctima manifestó ante las autoridades sentir un profundo temor, señalando que los autores de estos actos “son personas violentas”.

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Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata inició las tareas pertinentes para dar con los responsables. A través de las imágenes de las cámaras permitieron identificar a dos personas de nacionalidad china que llegaron al comercio de la calle Fleming a bordo de una camioneta Toyota Hilux SW4. Tras realizar las pintadas, los hombres se retiraron del lugar, lo que permitió a los detectives rastrear el vehículo hasta otro punto de la ciudad.

Con las pruebas recabadas, la fiscal Salas solicitó una orden de allanamiento para un supermercado ubicado en la calle Cerrito al 300, a solo seis cuadras de la víctima. Durante el operativo, los efectivos policiales lograron la captura de los dos sospechosos, identificados de 38 años y de 36 años.

Dentro del comercio allanado, las autoridades secuestraron elementos de alto interés para la causa: la camioneta utilizada, dinero en efectivo, teléfonos celulares, ropa utilizada en el momento del hecho y dos pistolas calibre 9 milímetros que no contaban con la documentación legal correspondiente. Además, les clausuraron el supermercado.

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Tras las detenciones, la fiscalía ordenó el traslado a la Unidad Penal 44 de Batán, imputado por los delitos de coacción y tenencia ilegal de armas de fuego. Por su parte, Liao Deping fue notificado del inicio de una causa penal también bajo el cargo de coacción.