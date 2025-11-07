El periodista Nicolás Verna, del canal local de Chillar, fue increpado mientras filmaba el basural a cielo abierto de la localidad. Un hombre que dijo ser empleado municipal lo interrumpió y le pidió que “pidiera autorización” a la delegada antes de seguir grabando. El hecho fue registrado en video y difundido por el medio Diario El Tiempo de Azul.

En las imágenes se observa a Verna mientras recorría el basural ubicado en la localidad de Chillar, partido de Azul, cuando se acercó un hombre que lo increpó por estar filmando el lugar. “Si llega a haber un problema, yo te busco”, le advirtió el trabajador antes de retirarse.

El episodio generó malestar en medios locales y entre vecinos, que denunciaron que el basural de Chillar acumula residuos a cielo abierto sin control ambiental. Según publicó El Tiempo, el periodista se encontraba realizando un relevamiento visual del predio cuando fue interrumpido.

El registro audiovisual se viralizó en redes sociales y reavivó el debate por la gestión de residuos en los municipios del interior bonaerense, donde muchos basurales carecen de tratamiento adecuado y representan un riesgo para la salud y el ambiente.

