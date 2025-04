Esta semana comienza el fin de semana largo del 1 y 2 de mayo. En Mar del Plata, unas de las ciudades turísticas más importantes de la Provincia proyectan un bajo nivel de reservas por diferentes motivos.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) revelaron que el nivel de reserva no va a superar el 40%. “Si llegamos al 50%, brindamos”, expresaron según publicó el medio local La Capital.

Dentro de los argumentos para esta baja demanda señalaron que “la plata alcanza con lo justo” y los ciudadanos no pueden afrontar estos gastos turísticos.

Además, resaltaron que a mediados de abril se desarrolló otro feriado largo, el de Semana Santa, y también impacta negativamente dado que solo pasaron 15 días y los potenciales visitantes ya viajaron.

Desde el municipio que conduce Guillermo Montenegro intentaron restarle relevancia a la baja demanda y señalaron que este feriado no es tan atractivo dado que el 2 de mayo será “día no laborable”, por lo que, a excepción de la administración pública, el empleador tendrá la potestad de elegir si se trabaja o no.