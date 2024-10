Un control policial en La Matanza terminó en una fuerte discusión entre un motociclista y un efectivo de la Policía Bonaerense, un episodio que fue grabado y se viralizó en TikTok. En el video, se puede ver al joven alterado por la decisión del oficial de secuestrar su motocicleta, debido a que aparentemente realizaba maniobras peligrosas.

Durante la confrontación, el motociclista lanzó una advertencia: "Si me tocan la moto, se re pudre". La situación se intensificó y el policía, ante la negativa del joven de entregar el vehículo, solicitó refuerzos para resolver el incidente.

El diálogo entre ambos fue subido de tono. El joven insistía en que tenía todos los papeles en regla y que no había motivo para el secuestro de la moto. “No soy boludo, no hay motivo de secuestro”, afirmó en repetidas ocasiones. Pese a sus protestas, el oficial mantuvo su postura firme, señalando que llevaría el vehículo de todos modos.

A medida que la situación se tensaba, el motociclista pedía que llamaran a un comisario y mencionaba nombres de supuestos conocidos dentro de la fuerza policial, en un intento de detener el procedimiento.

Finalmente, y a pesar de la resistencia del joven, la policía secuestró la moto y fue trasladada en un móvil hacia una comisaría de la zona, poniendo fin a la disputa.