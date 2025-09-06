Si un votante no aparece en el padrón bonaerense, puede realizar un reclamo formal por mail o en la Defensoría del Pueblo. La ley impide que se emita el voto si no se está inscripto.

¿Dónde voto? Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

En caso de que un elector no figure en el padrón electoral de la Provincia de Buenos Aires, puede enviar su consulta a la dirección [email protected]. El trámite es personal y solo lo puede hacer la persona interesada.

Otra alternativa es elevar el reclamo ante la Defensoría del Pueblo bonaerense, que cuenta con un convenio vigente para asesorar a los ciudadanos en estos casos.

De acuerdo con la normativa electoral, ninguna autoridad —ni siquiera el juez electoral— puede ordenar al presidente de mesa admitir el voto de una persona que no esté inscripta en el padrón.

