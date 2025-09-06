Si no figurás en el padrón electoral: cómo hacer el reclamo y qué deben hacer las autoridades de mesa según la normativa
En territorio bonaerense, quienes no figuren en el padrón pueden reclamar ante la Junta Electoral o la Defensoría del Pueblo. La normativa establece que las autoridades de mesa no pueden habilitar el voto si el elector no está inscripto.
Si un votante no aparece en el padrón bonaerense, puede realizar un reclamo formal por mail o en la Defensoría del Pueblo.
En caso de que un elector no figure en el padrón electoral de la Provincia de Buenos Aires, puede enviar su consulta a la dirección [email protected]. El trámite es personal y solo lo puede hacer la persona interesada.
Otra alternativa es elevar el reclamo ante la Defensoría del Pueblo bonaerense, que cuenta con un convenio vigente para asesorar a los ciudadanos en estos casos.
De acuerdo con la normativa electoral, ninguna autoridad —ni siquiera el juez electoral— puede ordenar al presidente de mesa admitir el voto de una persona que no esté inscripta en el padrón.
