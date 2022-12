El concejal de la oposición Diego Bertone (Frente de Todos) fue acusado por los ediles del oficialismo de haber ejercido violencia de género contra Priscila Minnaard, integrante de la bancada de Juntos.

A Bertone le reprochan una fuerte frase que lanzó contra Minnaard. "Si no fueras mujer te pegaría una trompada", le había dicho a la concejal de Juntos durante una acalorada discusión en el Concejo Deliberate.

El presidente del bloque oficialista Gastón Nomdedeu al asegurar que Minnaard denunció a Bertone en la Justicia. "No podemos permitir naturalizar estas situaciones", explicó al medio local LaDorrego.

Nomdedeu también cuestionó a sus pares de la oposición por no dar los votos necesarios para la creación de la comisión especial que investigue y juzgue la conducta del concejal de la oposición.

Luego fue la propia Minnaard, a quien se la notó compungida en varios pasajes de su exposición, quien reconoció que fue la situación más difícil que le tocó atravesar en sus siete años como concejala.

Quién salió a defender a Bertone fue la presidenta del bloque del Frente Renovador – Frente de Todos – PJ, Alicia Jalle, quien aseguró que el edil "no es violento" y no se le puede asignar "un rótulo que no tiene".

Por su parte, en su desgarco Bertone -quien no pidió disculpas- argumentó que es objeto de burlas y humillaciones constantes por parte de los ediles del oficialismo, especialmente de Minnaard.

Por último, y en un intento por defenderse, Bertone sostuvo que la concejala Minnaard, en reuniones de comisiones, también ejerce violencia al "defenestrar al director de Inspección (Eduardo Del Valle)".