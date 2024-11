El tribunal deberá resolver si confirma la condena de la dos veces Presidenta de la Nación, si eleva a 12 años el tiempo de prisión por entender que también es culpable del delito de asociación ilícita, tal como solicitaron en su apelación los fiscales, o bien si revoca su condena y decreta su absolución.

En un documento denominado "Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible", Cristina Fernández de Kirchner acusó a los magistrados de estar cumpliendo la "orden impartida por Clarín", luego de que el medio publicara, tras el intento de asesinato en su contra, el titular: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá".

"Si no me mataron, tengo que estar presa", resaltó la ex mandataria en el texto que difundió en la previa de que se dé a conocer la decisión de Casación sobre el fallo en su contra.

"En esta oportunidad ´Los Copitos de Comodoro Py´ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación", aseveró.

Asimismo, afirmó que buscarán "proscribirla", y añadió: "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo".

"Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. https://t.co/BdXJkO4Kx5 pic.twitter.com/lEdH50zzPw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024