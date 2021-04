El director del Hospital Evita de Lanús, Javier Maroni, aseguró que "estamos en una situación de máximo estrés. Los pacientes internados oscilan entre los 20 y los 50 años y rápidamente pasa a ser situación crítica". En declaraciones a FM 97 Une, explicó que “en Argentina cada 10 pacientes que ingresan en terapia intensiva, 6 fallecen. En el mundo, esa estadística es 8 de cada 10. Estos fallecimientos son alarmantes porque es gente joven que es el patrimonio social, es el futuro de cada uno y sus familias".

Maroni sostuvo que "hay que restringir rápidamente, porque nada va a alcanzar. Es muy poco el tiempo que nos queda para decir que no podemos atender, no solo a pacientes COVID sino a otras patologías, al margen que se ha triplicado la capacidad de la atención en toda la Provincia". "Hoy la película es esta. Llega la ambulancia y los atendemos, pero en tres o cuatro días no lo vamos podemos ayudar y deberán seguir camino, teniendo en cuenta que las horas críticas son las más importantes para la sobrevida”, describió.

Maroni aseguró que "no es un problema sanitario, sino social. Y como tal depende de las personas. En nuestro hospital hemos tenido que suspender las cirugías programadas de índole plástico. Ahora necesitamos que todos entremos en conciencia y hagamos una reflexión sensata de lo que estamos viviendo". Y concluyó: "Lo único que pedimos sabiendo que se trata de un virus respiratorio, es que los que puedan se queden en sus casas. Si la mayoría toma conciencia, los pocos que se enfermen los vamos a poder atender".