La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzó este sábado desde la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y miles de fieles emprendieron el recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hacia la Basílica de Luján, atravesando distintos municipios del oeste bonaerense.

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Entre quienes participan de esta tradicional manifestación de fe se encuentra Claudia, una marplatense que realiza por primera vez la peregrinación. Para ella, la caminata representa la posibilidad de cumplir un deseo que tenía desde hacía tiempo.

“Siempre fue mi deseo”, contó Claudia durante el recorrido. Según explicó al medio marplatense 0223, decidió emprender el camino con una intención especial: “Primero, agradecer y pedir por toda la Argentina, y que el año que viene sea mejor para todos”.

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La peregrinación se desarrolla bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y reúne a jóvenes, familias y grupos de distintas parroquias que avanzan hacia Luján.

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Durante la jornada, la columna de peregrinos atravesó localidades como Merlo, Moreno y General Rodríguez, en una caminata marcada por la lluvia y las bajas temperaturas. En distintos momentos del recorrido, los fieles fueron registrados mientras avanzaban y rezaban rumbo a la Basílica.

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La Peregrinación Juvenil a Luján se realiza desde 1975 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las manifestaciones de fe más convocantes del país. La misa central está prevista para este domingo a las 7, cuando se espera que la mayor parte de los peregrinos haya llegado a destino.