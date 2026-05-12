El partido de Tornquist se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año con el 2º Festival de la Milanesa Serrana, que se realizará del viernes 15 al domingo 17 en Sierra de la Ventana y localidades cercanas, con la participación de restaurantes, bares y comercios gastronómicos de la región.

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Durante viernes y sábado, los locales adheridos ofrecerán menús especiales con versiones originales de milanesas serranas, mientras que el domingo la fiesta se trasladará a la colectora de avenida San Martín, donde habrá música en vivo, puestos gastronómicos y la elaboración del sándwich de milanesa más largo de la comarca. Además, parte de lo recaudado será destinado a la EPN°6 J. B. Alberdi.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa Arcadia y Saldungaray, junto a la Municipalidad de Tornquist y gastronómicos locales.

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Las milanesas protagonistas del festival

Cada comercio creó una receta especial con ingredientes regionales, combinaciones gourmet y versiones XXL. Estas son algunas de las propuestas más destacadas:

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Atero Restó Café – “Milanesa Porky Atero”

Una milanesa de cerdo al curry, cubierta con muzarella, panceta ahumada y cebolla caramelizada, acompañada con papas fritas.

Paseo del Cerro – “Milanesa Paseo del Cerro”

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Una verdadera bomba gastronómica para compartir entre cuatro personas: colchón de milanesas de pollo o ternera con salsa de tomate, muzarella, panceta cocinada, huevo frito, roquefort, tomates con provenzal, lluvia de papas y aceitunas.

Mar Revuelto – “Mar Revuelto”

Una original milanesa de merluza a la napolitana preparada con huevos frescos, perejil, ajo, pan rallado tostado, salsa italiana, jamón, muzarella y hojas de albahaca.

Código Muzza – “Código Muzza”

Milanesa de ternera rellena con cheddar, panceta y cebolla caramelizada.

Edulis Resto Bar – “Milanesa Edulis”

Versión napolitana acompañada con huevos rotos.

Los Fratelli – “Focachesa”

Un sándwich gourmet con pan de focaccia, milanesa de ternera, queso tybo, jamón serrano, cebolla caramelizada y roquefort.

Frid Resto – “Milanesa Gran Frid”

Milanesa con salsa, muzarella, jamón crudo, rúcula y queso en hebras, servida con papas fritas.

El Vagón – “Milanesa El Vagón”

Milanesa de entraña con muzarella y cebolla caramelizada, con opción a la pizza y acompañamiento de papas fritas.

Eneas Pizza y Café Pool – “Eneas”

Milanesa de ternera con provolone, muzarella y panceta, completamente gratinada.

Buen Provecho Pizzería – “Milanesa Buen Provecho”

Milanesa de carne con cheddar, panceta y huevos fritos.

Rotisería Luli – “Milanesa Entre Sierras”

Una propuesta serrana con milanesa clásica de ternera, hojas verdes, tomates confitados, jamón de ciervo, hebras de queso y aceite de oliva.

El Pasillo Bar – “Milanesa El Pasillo”

Un plato de 700 gramos con variedades de milanesas de entraña, carne, peceto, pollo, zucchini y garbanzos, acompañado con papas cuña y tres tipos de dips.

La Central – “La Central”

“Mila Súper Sierra”: milanesa de ternera con jamón, panceta, calabresa, huevo frito y lluvia de cuatro quesos.

Más información:

Calendario turístico de Sierra de la Ventana

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