La Comarca Turística de Sierra de la Ventana ya vive la previa de uno de los eventos más esperados de la provincia de Buenos Aires. Del viernes 2 al lunes 5 de enero, la localidad celebrará la 62° edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, con propuestas culturales para toda la familia.

Como cada año, el momento más esperado será la tradicional bajada de Melchor, Gaspar y Baltasar desde la cima del Cerro Ceferino, también conocido como Cerro del Amor. Bajo una puesta lumínica, los Reyes descenderán escoltados por los Bomberos Voluntarios hacia el Centro Cultural, donde se efectará la adoración al Niño Jesús en el pesebre viviente y la entrega de regalos.

La organización confirmó que la entrada será, como siempre, libre y gratuita. El predio ofrecerá un amplio patio gastronómico y cervecero con food trucks, puestos de artesanos de la región y un sector especialmente diseñado para los más chicos con juegos y actividades recreativas.

Además, todas las noches habrá espectáculos musicales y artísticos sin costo para el público, incluyendo la presentación de Los Tipitos, una de las bandas más destacadas de rock nacional, que encabezará la grilla de artistas.

