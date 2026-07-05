Sierra de la Ventana se prepara para vivir una celebración gastronómica sin precedentes. El próximo sábado 19 de julio se realizará la primera edición de la Gran Fiesta del Salame Serrano, un evento que tendrá como principal atractivo un salame gigante de 50 metros de longitud, elaborado especialmente para la ocasión.

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La fiesta, organizada por el Museo del Mate de Sierra de la Ventana junto al Municipio de Tornquist, buscará poner en valor uno de los productos típicos de la región y ofrecer una nueva propuesta para quienes elijan el destino durante las vacaciones de invierno.

La gran estrella será el salame de 50 metros, que será exhibido, cortado y degustado por el público. Además, los asistentes podrán participar de un concurso para adivinar el peso exacto del embutido y llevarse premios.

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El organizador de la iniciativa y titular del Museo del Mate, Alberto Plaza, explicó que el salame serrano se diferencia por un exclusivo bouquet de especias y hierbas propias de la región, cuya composición será revelada durante la fiesta.

El embutido será de picado grueso, un tipo de salame que requiere un menor tiempo de maduración.

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Además de la propuesta gastronómica, la celebración contará con una feria de emprendedores, artesanos y manualistas, espectáculos musicales en vivo y una amplia oferta de comidas regionales, entre ellas pizzas, empanadas y, por supuesto, salames serranos.

La cantante Amparo Sol será una de las artistas encargadas de animar la jornada, que comenzará a las 11 de la mañana y contará también con la participación del Centro de Veteranos de Malvinas.

La entrada será libre y gratuita, aunque la organización instalará una alcancía solidaria para colaborar con los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana y el refugio de animales PUAF.

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La iniciativa nació tras el éxito que tuvo la Fiesta de la Milanesa Serrana realizada en mayo. El objetivo es sumar nuevas celebraciones que fortalezcan el perfil turístico y gastronómico de Sierra de la Ventana, con proyectos futuros como una Fiesta del Jamón Serrano.

Datos claves

Evento: Primera Gran Fiesta del Salame Serrano.

Fecha: Sábado 19 de julio.

Sábado 19 de julio. Horario: Desde las 11:00.

Desde las 11:00. Lugar: Calle Roca, frente al Museo del Mate, esquina de Av. San Martín y Roca, Sierra de la Ventana.

Entrada: Libre y gratuita.

Libre y gratuita. Atracción principal: Exhibición, corte y degustación de un salame gigante de 50 metros.

Habrá: Feria de artesanos y emprendedores, música en vivo, comidas regionales, concurso para adivinar el peso del salame y premios.

Artista invitada: Amparo Sol.

Amparo Sol. Organizan: Museo del Mate de Sierra de la Ventana y Municipio de Tornquist.

Acción solidaria: Se recibirán donaciones para los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana y el refugio mascotero PUAF.