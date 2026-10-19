El Grupo Autobuses, empresa que tiene una concesión con siete líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora, informó que los pasajeros deberán presentar el DNI junto con la credencial para acceder al viaje gratuito.

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La medida alcanza a los servicios 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553, del Grupo Autobuses. La nueva disposición fue informada este mes de octubre a través de un comunicado.

"A partir de la fecha, la empresa puso en vigencia solicitar a cada pasajero que al momento de presentar su carnet de discapacidad, el mismo sea presentado con documento en mano", señalaron. Además, advirtieron que quienes no cuenten con el DNI no podrán viajar en esas líneas.

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Según lo informado por la compañía, el objetivo es verificar la identidad de las personas que utilizan la credencial y evitar que el beneficio del boleto gratuito sea empleado por quienes no tienen derecho a acceder a él.

Cabe mencionar que entre los servicios de jurisdicción nacional, provincial y municipal, cada uno cuenta con modalidades específicas para acceder a la gratuidad.

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El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso gratuito a los servicios de transporte público provincial comprendidos en la normativa.

En el ámbito de la jurisdicción nacional, las personas que cuentan con un CUD pueden acceder al transporte gratuito en los colectivos y en los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otros servicios incluidos en el sistema. Una opción es vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria.