Sigue de gira: Tras su paso por Estados Unidos, Milei participa en Chile de la asunción de José Antonio Kast
El libertario concluyó su participación en el Argentina Week de Nueva York y partió hacia Santiago para asistir al traspaso de mando.
Tras su paso por Estados Unidos, Javier Milei asistirá en Chile a la ceremonia prevista para este miércoles a las 12.00, en la que José Antonio Kast asumirá formalmente la presidencia tras el final del mandato de Gabriel Boric.
En este evento coincidirá con dirigentes de la región y podría cruzarse con el canciller norteamericano Marco Rubio.
Milei y Kast mantienen una fuerte afinidad ideológica, lo que podría derivar en una agenda común en temas como libre comercio, cooperación económica y políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.
