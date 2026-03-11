Tras su paso por Estados Unidos, Javier Milei asistirá en Chile a la ceremonia prevista para este miércoles a las 12.00, en la que José Antonio Kast asumirá formalmente la presidencia tras el final del mandato de Gabriel Boric.

Ads

En este evento coincidirá con dirigentes de la región y podría cruzarse con el canciller norteamericano Marco Rubio.

Milei y Kast mantienen una fuerte afinidad ideológica, lo que podría derivar en una agenda común en temas como libre comercio, cooperación económica y políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

Ads

Ads