El conflicto laboral en la avícola Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo, luego de que los trabajadores de la planta Pilar, ubicada en la localidad de La Lonja, ratificaran la continuidad del paro que mantienen desde la semana pasada.

Ads

Puede interesarte

La medida fue confirmada tras el rechazo a una propuesta de la empresa para saldar las deudas salariales en hasta cinco cuotas, bajo una serie de condiciones que fueron calificadas como inaceptables por los operarios.

Según explicó el delegado Diego Núñez, la oferta empresarial fue “totalmente irrisoria” y, además, estuvo “atada a un paquete de condiciones con la intención de humillar al trabajador”. En ese sentido, sostuvo que la medida de fuerza se mantendrá “hasta que se pague la totalidad de lo adeudado o al menos se proponga algo más lógico”.

Ads

De acuerdo al cronograma presentado por la compañía, el aguinaldo sería abonado en cuatro cuotas, mientras que la primera quincena de enero se pagaría en cinco, con fecha final de cancelación recién para el viernes 6 de febrero. A su vez, la empresa propuso abonar también en cuotas la segunda quincena de enero, completando ese pago el 13 de febrero, y continuar reprogramando salarios vencidos hasta el mes de mayo.

“Además, pone una serie de condiciones, entre ellas que los pagos estén sujetos a su disponibilidad de dinero y a que no se realice ningún tipo de medida o reclamo”, denunció Núñez.

Ads

El paro comenzó el jueves pasado, con los operarios dentro de la planta pero sin realizar tareas. “Nos deben la primera quincena de enero y alrededor del 50% del aguinaldo. Nos prometieron que nos iban a pagar y la empresa no cumplió”, señaló el delegado.

La situación no se limita a la planta de Pilar. Un conflicto similar se registró en la planta La China, en Concepción del Uruguay, donde los trabajadores iniciaron una medida de fuerza en enero tras el incumplimiento de un cronograma de pagos acordado antes de las fiestas. En ese caso, la intervención del Gobierno de Entre Ríos permitió destrabar el conflicto y levantar el paro, lo que habilitó a la empresa a retomar la faena de casi 190.000 pollos diarios en ese establecimiento.

Crisis estructural

Ads

El escenario se enmarca en una crisis más profunda del Grupo Granja Tres Arroyos (GTA). Tras el cierre de la planta Becar, también en Concepción del Uruguay, y el traslado de 270 operarios a La China, la firma concentró parte de su operación en Entre Ríos bajo un esquema de dos turnos. Sin embargo, el ahorro operativo no logró recomponer el flujo financiero.

En paralelo, durante 2025 dejaron la empresa cerca de 400 trabajadores entre despidos, retiros voluntarios y acuerdos.

La situación se agravó luego de que la compañía no pudiera recuperar el mercado chino tras el brote de gripe aviar en 2023. El cierre de ese destino implicó una pérdida estimada en US$ 160 millones para los exportadores avícolas, casi la mitad de los envíos al exterior.