En medio de la mañana, el conflicto en el transporte volvió a impactar de lleno en la zona norte del conurbano. Choferes de al menos cinco líneas de colectivos iniciaron un paro y permanecen dentro de las terminales, con las unidades fuera de servicio.

Ads

Desde el playón en Villa Ballester y alrededores, el cronista Adrián Salonia mostró la magnitud de la protesta: decenas de colectivos detenidos y sin salir a la calle. Las líneas más afectadas son la 707 y la 333, consideradas troncales en la zona, aunque la medida también alcanza a la 407, 437 y 700.

“El reclamo principal es que la empresa nos debe dos meses de viáticos y no pagó un aumento acordado”, explicó uno de los choferes. Según denuncian, los incumplimientos salariales se arrastran desde hace más de un año, con pagos fuera de término y promesas que no se concretan.

Ads

Puede interesarte

Los trabajadores aseguran que perciben un salario básico cercano al millón de pesos, pero en muchos casos lo cobran en cuotas, lo que complica la economía diaria. “Queremos laburar, nada más. Pero también queremos cobrar en tiempo y forma”, remarcaron.

El impacto se siente fuerte en San Isidro y zonas cercanas, donde la línea 707 cumple un rol clave en la conectividad. “Hoy está incomunicado. Tenés que caminar muchas cuadras o combinar varios colectivos”, señalaron.

Ads

Además del atraso en los pagos, los choferes cuestionan la falta de respuestas claras sobre los subsidios. “Nos dicen que Nación no paga, después que Provincia no paga. Pero cuando vamos a reclamar, nos dicen que no deben nada”, relató otro trabajador.

La situación también golpea en lo personal: algunos choferes aseguran que debieron dejar sus viviendas por no poder pagar el alquiler, mientras que otros se endeudan para cubrir gastos básicos. “Pagamos todo con tarjeta y después no llegamos. Es un desastre”, resumieron.

Por ahora, el paro continúa sin una solución inmediata y deja a miles de usuarios sin servicio en una de las zonas más transitadas del conurbano bonaerense.