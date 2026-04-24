Sigue el respaldo al Jefe de Gabinete: Milei confirmó que acompañará a Adorni el próximo miércoles en el Congreso
El Presidente no le quita el apoyo a su funcionario que es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito. Además, adelantó que buscará la reelección en 2027.
Javier Milei aseveró que planea presentarse a la reelección en 2027. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, dijo en declaraciones vía streaming.
Además, respaldo a Manuel Adorni, y dijo que el Ministro está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, sostuvo.
Al respecto ratificó que concurrirá el miércoles con el Jefe de Gabinete el día de su exposición ante los legisladores en el Congreso.
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