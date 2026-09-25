El ingreso de un proyecto para incorporar vehículos híbridos y 100% eléctricos al servicio de taxis volvió a poner en el centro de la escena del Concejo Deliberante de La Plata la discusión sobre la situación de Uber, DiDi y Cabify y las condiciones en las que deberían funcionar las plataformas de transporte en la ciudad.

Ads

La iniciativa fue presentada por el concejal de Propuesta Vecinal Darío Ganduglia y propone establecer incentivos para que los propietarios de taxis renueven sus unidades. El proyecto fue girado a la comisión de Transporte para su análisis, pero su tratamiento derivó en un debate más amplio sobre el futuro de la movilidad individual.

Entre las medidas planteadas se encuentra una exención del 100% durante cinco años de distintas tasas municipales vinculadas con la actividad. Para los vehículos completamente eléctricos, además, se contempla extender durante dos años el límite máximo de antigüedad permitido.

Ads

El proyecto también propone que el Municipio coordine la instalación de puntos de carga rápida en paradas y terminales, con el objetivo de acompañar la incorporación de nuevas tecnologías al sistema de taxis.

Puede interesarte

La oposición reclamó discutir la situación de las aplicaciones

El concejal de La Libertad Avanza Juan Pablo Allan fue uno de los primeros en anticipar su acompañamiento a la iniciativa de Ganduglia y vinculó el proyecto con las propuestas de su bloque para modificar las condiciones de funcionamiento de los taxis y avanzar con la regulación de las plataformas de transporte.

Ads

"Nosotros estamos convencidos de que el taxi va a seguir siendo un actor imprescindible en nuestra ciudad como lo fue durante años y años, pero que al mismo tiempo eso está sujeto a un cambio de hábito y a una decisión libre de la gente de tomar transporte por aplicación", sostuvo.

Allan consideró que el crecimiento de las plataformas obliga al Concejo a analizar cómo pueden convivir los taxis con los vehículos solicitados mediante aplicaciones.

"La gente ya decidió, hagamos lo que hagamos, escribamos lo que escribamos, la gente se va a seguir tomando aplicación. Partamos de la realidad; se legisla sobre la base de la realidad", afirmó.

Ads

El concejal también cuestionó los operativos realizados en las últimas horas contra conductores de plataformas, durante los cuales, según planteó, fueron secuestrados 20 vehículos.

"Hoy es un día de retroceso: acaban de secuestrar 20 autos de trabajadores de plataformas de transporte", señaló Allan, quien reclamó buscar "el equilibrio entre la libertad individual de la gente y los trabajadores de uno y otro medio de transporte".

Críticas del PRO a los operativos contra Uber, DiDi y Cabify

El concejal del PRO Nicolás Morzone también anticipó su acompañamiento al proyecto de Ganduglia y reclamó que el cuerpo legislativo avance con el debate sobre las aplicaciones.

En ese marco, cuestionó la protesta protagonizada por taxistas el miércoles en La Plata y sostuvo que quienes participaron de esa movilización no representan a la totalidad del sector.

"No podemos permitir que un grupo de extorsionadores nos venga a mandar un mensaje de que hay que salir a cazar Ubers, DiDis o Cabifys", expresó.

Morzone también apuntó a las diferencias existentes entre las exigencias que deben cumplir los taxistas y las condiciones de quienes trabajan mediante plataformas.

"A los taxistas los castigamos a habilitaciones, impuestos, tasas, controles", sostuvo, y planteó que existe "inseguridad jurídica" para quienes trabajan mediante las aplicaciones.

"Nosotros tenemos que construir un equilibrio", afirmó. En ese sentido, planteó que la discusión incluya las iniciativas de Allan, las propuestas de su bloque y la posición del Departamento Ejecutivo.

"Uber no es el enemigo; Uber es una plataforma a través de la cual los platenses hoy logran un ingreso en un contexto complejo", concluyó.

La Libertad Avanza pidió terminar con los operativos

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, respaldó la postura de Allan y cuestionó la decisión del Municipio de profundizar los controles luego de una reunión con representantes de los taxistas.

"Decidieron salir a cazar a choferes de las aplicaciones de transporte, y eso es una caza", afirmó.

Bardón sostuvo que existe una contradicción entre reconocer las dificultades económicas que atraviesan quienes trabajan mediante plataformas y, al mismo tiempo, impedirles desarrollar esa actividad.

Por eso reclamó que una eventual regulación incluya a todos los sectores involucrados.

"Traigamos a todas las partes, escuchémoslos y a partir de ahí tomemos decisiones", pidió. Y agregó: "Estamos dispuestos a dar el debate. Demos el debate y tomemos una decisión, pero no dilatemos más el tema".

El concejal también destacó que el debate no involucra solamente a los conductores, sino también a los usuarios de estos servicios.

"No se trata solamente de aquellos que eligen las plataformas para hacer este trabajo para generar ingresos, sino que se trata de las decenas de miles de vecinos de La Plata que las eligen", sostuvo.

El oficialismo puso el foco en la precarización laboral

Desde el oficialismo, el concejal de Fuerza Patria Juan Manuel Granillo Fernández planteó una posición diferente y vinculó el crecimiento de la cantidad de conductores de plataformas con la situación económica.

"Hay cada vez más conductores de plataforma porque cada vez alcanza menos la guita", afirmó.

El edil cuestionó lo que definió como la "uberización de la economía" y sostuvo que puede generar condiciones de precariedad para trabajadores que no cuentan con seguridad social asociada a la actividad.

Según planteó, algunos conductores deben afrontar costos elevados antes de comenzar su jornada laboral y pueden terminar trabajando durante 12 o 14 horas para obtener un ingreso limitado.

Granillo Fernández no descartó discutir una regulación, pero reclamó que las empresas de aplicaciones asuman obligaciones similares a las que enfrentan otros actores del transporte.

"Me gustaría que me traigan al señor Uber, se siente acá y haga lo mismo que hace el comerciante que tiene que habilitar un local, el taxista que tiene que conseguir una habilitación, el remisero que tiene que conseguir una habilitación o la empresa de colectivos con una licitación pública", sostuvo.

El concejal reclamó además que una eventual normativa contemple controles vehiculares, licencias profesionales y seguridad social para los trabajadores.

"Queremos un modelo con reglas claras y trabajo no precarizado, con previsión social para hoy y mañana", resumió.

También pidieron discutir el transporte público en forma integral

Su compañero de bancada, Sergio Resa, respaldó la incorporación de taxis eléctricos e híbridos, aunque planteó que el debate debería superar la discusión entre taxis y aplicaciones.

"Aplaudo que se trate el tema del transporte y la movilidad en el municipio de manera integral", sostuvo.

Resa remarcó que la movilidad individual y el transporte público forman parte de un mismo sistema y cuestionó algunos argumentos vinculados con la situación del transporte público en La Plata.

En particular, puso el foco en la reducción de los subsidios nacionales y su impacto sobre el funcionamiento y el uso del transporte colectivo en la ciudad.

El concejal sostuvo que taxis, plataformas y transporte público masivo pueden convivir en las grandes ciudades, aunque consideró necesario analizar también el financiamiento y el impacto ambiental de cada modalidad.

"Yo aplaudo la reconversión energética del transporte individual público en los taxis y apoyo esa idea, pero en términos ambientales es mejor la movilidad masiva", señaló en referencia a los colectivos.

"Pensemos todo integralmente y no tengamos supuestos falsos: no es un problema de eficiencia, es un problema de inversión pública también", concluyó.