La concejal de Juntos por el Cambio, Dra. Alejandra Quintieri, ofreció un análisis de su función en el Concejo Deliberante y volvió a exponer las internas que existen dentro de su espacio político. En ese sentido, aseguró que "creía en las lealtades pero los radicales me dejaron sola".

En materia política dentro del recinto legislativo, Quintieri reveló que a nivel local desde su bancada "quedamos muy heridos en la última campaña". "Me dolió muchísimo cuando los radicales se separaron de mi, me dejaron sola", señaló la edil en declaraciones al medio local Urbana FM 92.7.

En ese sentido, recordó que "cuando perdimos la interna estuve trabajando con ellos para las generales y me habían expresado que no nos íbamos a separar". "Pero se comunicaron y me dejaron sola", reprochó Quintieri, quien actualmente ocupa la banca del unibloque de Juntos.

Esta no es la primera vez que la concejal de la principal alianza opositora carga contra sus socios radicales en Las Flores. Hace un año, Quintieri había dicho que "la separación del bloque me dolió porque desde este espacio ayudamos y colaboramos en vista de las elecciones del 2021".