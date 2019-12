El exintendente de Las Flores Ramón Canosa, de Juntos por el Cambio, salió a defender su gestión antecesora de la actual de Alberto Gelené, quien fue noticia por renunciar al sueldo y referirse a la situación de la comuna como dramática en tanto a lo financiero como estructural, con deudas que alcanzan los 48 millones de pesos.

"Hay cosas que queremos aclarar. No me imaginaba estar haciendo esto, en este momento. Hay gente con una trayectoria política que hace años viene trabajando en nuestro municipio, con pasión y honradez. Involucrar gente no tiene que ver con un buen gesto. También aclaró por esas personas, hay que decir las cosas completas", remarcó Canosa.

Y agregó: "Lo que se dijo no es real. Son números, hay que admitirlos. Como dije en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, dejamos garantizados el pago de sueldos del mes de diciembre. Dejamos en caja, el 10 de diciembre, más de 22 millones de pesos. Cuando dije que quedaba garantizado el pago de sueldos, era así".

Según publica FM Alpha, sobre la decisión de Gelené de no cobrar su sueldo como intendente, Canosa refirió que "es una decisión personal pero también es una incompatibilidad porque el IPS no permite tener una jubilación y un sueldo municipal. No se cobra un sueldo porque no se puede cobrar, hay una jubilación, tiene que renunciar a uno de los dos".

Sobre las deudas, también aclaró "eso de que es dramática la situación, nos da dudas. Con un municipio catastrófico es imposible pagar los sueldos el 20 de diciembre, como se hizo. La operatividad del municipio estaba garantizada, toda la estructura municipal funciona. Entonces me pregunto cuál es la situación dramática".

"Tengo honradez, apellido, familia, no voy a dejar que por política la gente piense cosas que no son. Lo hago por mí, por mi equipo y por la gente que no tiene la posibilidad de hablar", destacó.