El diputado provincial y jefe de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, lanzó duras críticas contra la conducción política de La Matanza en el marco de una tensa relación entre diferentes sectores del peronismo bonaerense.

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El legislador bonaerense reconoció que el escenario complejo que atraviesan las comunas por las políticas del Gobierno nacional, pero advirtió que en La Matanza la gestión podría hacer más con los recursos disponibles. “Creo que todos los municipios están en una situación complicada por todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Dicho esto, creo que se podría hacer mucho más con lo que hay. Fernando Espinoza hoy está mucho más preocupado por sus intereses que por los del pueblo de La Matanza”, sostuvo Tignanelli en declaraciones al canal de stream Sakura.

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El diputado también cuestionó a la vicegobernadora Verónica Magario y planteó que tanto ella como Espinoza se alejaron de los problemas concretos del distrito. “Un compañero que tenga ganas de conducir los destinos de un municipio tiene que estar con muchas ganas de resolver todos los problemas que estén a su alcance y un poco más. Tanto Fernando Espinoza como Verónica Magario entraron a jugar en una discusión mucho más súper estructural, desvinculada de las necesidades del pueblo matancero. Falta gestión por todos lados”, disparó.

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Más allá del fuerte mensaje local e interno, Tignanelli cargó contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y la actual situación económica. “Este gobierno hambrea a la gente, hace que cualquier laburante tenga que tener dos o tres laburos para poder hacer que su familia llegue a fin de mes”, afirmó.

El legislador también hizo una lectura crítica de los últimos gobiernos nacionales. “La gente fue con expectativa a votar a Mauricio Macri creyendo que iba a mejorar algunas cosas que podían estar mal, y Macri los cagó. El pueblo fue con expectativa a votar a Alberto Fernández y Alberto Fernández hizo lo que se le cantó. Y la gente fue nuevamente a votar con expectativa el gobierno de Milei y los está cagando. Entonces son diez años de estar comiendo mierda”, lanzó.

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En otro tramo de la entrevista, Tignanelli planteó que el peronismo debe ordenar su estrategia alrededor de Cristina Kirchner. “Nosotros decimos que la candidata tiene que ser Cristina. Porque cuando convoca Cristina vienen todos los sectores. Cuando convocan las partes, va uno y otro no. Es indudable que cualquiera que quiera ser candidato a presidente y realmente defender los intereses del pueblo argentino, tiene que poder tener un vínculo cotidiano con Cristina”, expresó.

Para Tignanelli, Cristina Kirchner sigue siendo la principal referencia de la oposición y del peronismo. “El desafío del peronismo es ese, es pararse de mano, plantarse y decir, Cristina tiene que estar libre y tiene que poder ser candidata. Todo lo demás en términos políticos es secundario”, concluyó.