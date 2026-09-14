El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla por frío extremo para el centro y la costa de la Provincia de Buenos Aires.

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En este sentido, se prevén temperaturas bajo cera en esos sectores del territorio bonaerense.

Asimismo, según el pronóstico, la primavera comenzará a asomarse cerca del fin de semana, con máximas de hasta 25 grados en amplias regiones del centro del país.

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