Sigue vigente el alerta meteorológico por frío extremo para regiones de la Provincia de Buenos Aires
Continúan las bajas temperaturas en el centro del país, aunque se prevé que cerca del fin de semana comience a asomar la primavera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla por frío extremo para el centro y la costa de la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, se prevén temperaturas bajo cera en esos sectores del territorio bonaerense.
Asimismo, según el pronóstico, la primavera comenzará a asomarse cerca del fin de semana, con máximas de hasta 25 grados en amplias regiones del centro del país.
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