Un fuerte cruce entre intendentes bonaerenses quedó expuesto en vivo durante una entrevista radial en La Brújula 24, en el marco de la polémica por los controles de alcoholemia en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, le pidió públicamente a su par de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, que envíe a su distrito al subcomisario cuestionado tras un operativo vial.

“Si hay distritos que pueden prescindir de efectivos, yo los quiero”, lanzó Matzkin, quien aprovechó el espacio para exponer la falta de policías en Pringles. Según detalló, durante la semana cuentan con apenas seis efectivos por turno para una ciudad de 25 mil habitantes, mientras que en la zona rural —más de 525 mil hectáreas— el Comando de Prevención Rural dispone de tres policías por turno.

El intendente pringlense insistió en que su planteo no fue político sino de gestión, y remarcó que viene reclamando refuerzos al Ministerio de Seguridad bonaerense sin respuesta. “La Policía es de la Provincia de Buenos Aires. A mí me faltan policías y no me los mandan”, sostuvo, y aseguró que en su distrito “los controles se hacen”.

Desde el otro lado, Moccero descartó de plano el pedido y respondió con dureza. “Que haga el control con sus inspectores. No lo necesita, porque le va a deteriorar el resto de la población”, afirmó el jefe comunal suarense, quien consideró que el intercambio había tomado un tono político innecesario. “Esto me parece una pavada”, sentenció.

El cruce se dio en medio de la polémica por un control de alcoholemia realizado tras una jineteada en Pueblo Santa María, que derivó en el pedido de traslado de un jefe policial. Sobre ese punto, Moccero volvió a aclarar que la decisión no estuvo vinculada únicamente al operativo vial, sino a un conflicto previo con denuncias y falta de protocolo, tal como explicó en una entrevista con LANOTICIA1.COM.

Lejos de cerrar el debate, el intercambio volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a distintos municipios bonaerenses: la escasez de efectivos, la coordinación entre municipios y Policía, y el rol de la Provincia en la aplicación de políticas de seguridad vial en contextos locales y rurales.