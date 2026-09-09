Oscar Ahumada confirmó su salida de La Libertad Avanza en Zárate, en medio de una fuerte interna dentro del espacio libertario. El exfutbolista había desembarcado este año en la estructura de Javier Milei con la intención de competir por la Intendencia en 2027, pero ahora decidió alejarse y anunció que continuará su camino político por fuera del partido.

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La salida se conoce luego de la polémica generada por la postura de los concejales de La Libertad Avanza frente al proyecto N.º 205, relacionado con el desarrollo de la Costanera e impulsado por el intendente Marcelo Matzkin. Los ediles libertarios no acompañaron la iniciativa, lo que generó tensión dentro del escenario político local.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones que hablaban de un desplazamiento de Ahumada de la conducción local de LLA por diferencias con los lineamientos nacionales. Sin embargo, el propio dirigente publicó un comunicado en sus redes sociales y confirmó que fue él quien decidió dejar el espacio.

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“He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate”, expresó Ahumada.

El dirigente agradeció a quienes confiaron en él y aseguró que se lleva “el aprendizaje, los vínculos construidos y la tranquilidad de haber actuado siempre de buena fe”.

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En su comunicado, Ahumada evitó mencionar directamente a Marcelo Matzkin, pero planteó fuertes cuestionamientos sobre el rumbo de Zárate y, especialmente, sobre las decisiones vinculadas a la Costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano.

“Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo”, sostuvo. También consideró indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones antes de avanzar con decisiones que puedan afectar a la ciudad durante décadas.

En ese punto, mencionó al Colegio de Arquitectos, institución que también manifestó públicamente su posición respecto del proyecto de la Costanera.

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La ruptura tiene además un fuerte impacto en el armado electoral de cara a 2027. Meses atrás, LANOTICIA1.COM ya había contado que Ahumada se incorporaba a la conducción de La Libertad Avanza Zárate-Lima y proyectaba competir por la Intendencia, en un armado que compartía con Daiana Hergert y que contaba con el respaldo del diputado nacional Sebastián Pareja.

En aquella oportunidad, el exmediocampista hablaba de “una pequeña revolución en Zárate” y planteaba como principales ejes de una eventual gestión la seguridad, la salud, el hospital y la educación. También sostenía que era necesario escuchar a los vecinos y promover una renovación de la política local.

Ahora, menos de dos meses después de aquella presentación, ese proyecto electoral quedó fuera de La Libertad Avanza.

Ahumada, sin embargo, dejó en claro que no piensa abandonar la política. “No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa”, afirmó.

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El exfutbolista sostuvo que pretende continuar trabajando para construir “una alternativa” para Zárate y cuestionó el estado actual del distrito, con críticas a la falta de servicios, los problemas cotidianos y la situación de los barrios.

También planteó que buscará acompañar a emprendedores y comerciantes y promover el desarrollo de nuevos barrios bajo condiciones de transparencia, reglas claras y trámites ágiles.

“Esta ciudad no va a cambiar si miramos desde afuera; va a cambiar cuando los vecinos volvamos a encontrarnos, a involucrarnos y a construirla entre todos”, expresó.

Tras la salida de Ahumada, Eduardo Finkel quedaría al frente de la conducción local de La Libertad Avanza, junto a Daiana Hergert, según las versiones que circulan dentro del espacio.

El episodio vuelve a poner en escena al exjugador de River por una frase que quedó asociada para siempre a su carrera futbolística. Años después de aquel recordado “silencio atroz” en el Monumental, Ahumada vuelve a quedar en el centro de la escena: esta vez, fue él quien terminó enmudeciendo al espacio libertario de Zárate.