El servicio de Rehabilitación del Hospital Municipal José Irurzun de Quequén fue suspendido por la falta de calefacción, en un contexto de bajas temperaturas que afectan a toda la región.

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La situación fue dada a conocer por la Asociación Cooperadora del hospital, según informó el medio DiarioNecochea.com.

A través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación por las condiciones en las que deben permanecer tanto los pacientes como el personal de salud y reclamó una solución inmediata para restablecer el servicio.

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"Pacientes sin rehabilitación por falta de calefacción. Una situación que no puede esperar", señalaron desde la Cooperadora, al advertir que las bajas temperaturas hacen inviable el normal desarrollo de las prestaciones.

La medida afecta especialmente a personas que realizan tratamientos de recuperación física, entre ellas adultos mayores y pacientes con diferentes patologías que necesitan continuidad en sus terapias para evitar retrocesos en su evolución.

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Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre los plazos previstos para reparar el sistema de calefacción, por lo que persiste la incertidumbre respecto de la reanudación de las prestaciones.