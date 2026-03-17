El Ejecutivo marplatense informó que, en virtud de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas (tormentas muy fuertes con lluvias intensas), se ha decidido suspender las clases en todo el ámbito de General Pueyrredón en el turno mañana.

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La medida tiene impacto en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

“A las 10.00 de la mañana de este martes evaluaremos en qué condiciones está la ciudad, en qué condiciones están los modelos climáticos y decidiremos en consecuencia si ampliamos la medida al turno tarde”, explicó Rodrigo Gonçalvez, secretario de Seguridad del Municipio.

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A su vez, otros distritos de la región, como Tandil, Mar Chiquita, General Alvarado, Balcarce, Necochea y Olavarría, han tomado decisiones similares, en el marco del alerta naranja que alcanza gran parte del territorio bonaerense.

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