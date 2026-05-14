Sin ningún equipo de la Provincia en carrera, se definieron los clasificados a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Argentina. Belgrano le ganó 2-0 a Unión y jugará contra Argentinos Juniors, que derrotó 1-0 a Huracán.

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El equipo de la Paternal culminó mejor posicionado que el Pirata, y disputará el cruce en condición de local el próximo sábado 16 de mayo.

Por la otra llave, Rosario Central eliminó a Racing y se medirá con River (que le ganó a Gimnasia) en el Monumental el domingo 17.

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La final será el 24 de mayo a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes.

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