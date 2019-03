Por Javier Cappiello

Sofía D’Aquino, analista política de la reconocida consultora Taquion, analizó el actual escenario político nacional y bonaerense de cara a las elecciones de este año. En declaraciones a LaNoticia1.com, señaló que Mauricio Macri “pierde puntos de imagen positiva cada semana, como así también su intención de voto”, y destacó que María Eugenia Vidal “es quien le da vida a Cambiemos”. Consultada sobre el candidato por la opsoción para pelear por la gobernación de la Provincia, aseguró que Axel Kicillof es la persona que "más suena" con más posibilidades.

¿Cómo se encuentra el escenario político en vista a las elecciones presidenciales de este año?

“Todavía no hay un escenario político claro y definido, principalmente a nivel nacional. Por ende tampoco la sociedad tiene todavía su voto de forma concisa. Por eso se ven tantos cambios en las encuestas, incluso de una semana a la otra porque es difícil predecir el escenario”.

¿Cómo deja parada a María Eugenia Vidal la actual figura de Mauricio Macri? ¿Qué tanto le resta?

“La sociedad argentina se encuentra con un gran desencanto ante la clase dirigente, principalmente, con el Gobierno nacional. Mauricio Macri pierde puntos de imagen positiva cada semana, como así también su intención de voto. Aunque todavía es muy pronto para establecer números fijos para dar un ganador en la elección, se puede ver cómo Macri disminuye su imagen en contracara a María Eugenia Vidal que mantiene su imagen positiva”.

¿Cómo repercuten estas posibilidades de voto dentro de Cambiemos?

“Cambiemos tiene una estrategia clara de instalar a Mauricio Macri dentro de la imagen positiva de Vidal. Creo que es un movimiento acertado, principalmente, porque esa gente todavía la ven como alguien ajeno al resto de Cambiemos. Es decir, la rescatan por fuera del partido y la observan más en su modo individual. Es una estrategia bastante inteligente que deberían aprovechar para ‘evitar esta muerte del partido’. Vidal es la representante más fuerte. Pese a ser el presidente, Macri debería ir atrás (hablando en términos de campaña electorales) de una política tan fuerte como es ella”.

¿Se puede hablar de que Vidal es quien le da una ‘larga vida’ a Cambiemos?

“En Argentina hablar de una ‘larga vida política’ parece complicado, debido al constante cambio de escenarios. Pero se puede decir que Vidal es quien le da vida a Cambiemos, al igual que (Horacio) Rodríguez Larreta.

Al recordar el discurso inaugural de gestión en la Cámara de Diputados bonaerense, en 2015, ante un centenar de Diputados, la Gobernadora había declarado que “la Provincia duele”. ¿Qué se resolvió desde ese momento?

“Vidal tuvo una excelente elaboración de imagen, pudo encontrar un discurso más empático, que es lo mismo que pudieron establecer otros políticos de su espacio. Si vemos los números de la Provincia y lo referido a los últimos tres años refiere a las ‘luchas’ con las paritarias para los maestros, los paros o las cifras de inseguridad que siguen creciendo no persevera una cifra tan favorable. Pero Vidal cuenta con una ventaja muy grande que es su ser como política, donde encontró su lugar en un discurso claro en el que se muestra como una persona que viene a salvar a la Provincia después de una gestión muy mala de muchos años, aunque admitiendo errores”.

¿Cómo ve esto las personas que viven la provincia de Buenos Aires?

“Eso la gente lo ve y toma como algo positivo, cosa que no entiende con Mauricio Macri al preguntarse ‘¿Por qué está enojado?’ Incluso, lo piensa como una tomada de pelo: ¿Si él lo está, cómo deberíamos estar nosotros?’. Vidal encontró un discurso que la gente lo avala al decir que ‘las cosas están complicadas, podemos hacer las cosas mal porque aprendemos sobre la marcha, pero entre todos vamos a salir a flote’”.

¿Quién es el candidato de la oposición que más mide en la Provincia como futuro gobernador?

“Entre los principales opositores suena mucho el nombre de (Axel) Kicillof. (Martín) Insaurralde resuena en distintas partes de la sociedad, en algunas lo reconocen solamente por su gestión como intendente de Lomas de Zamora, pero muy pocos lo relacionan como un político persé y tal vez lo vinculan más con su lado mediático.

Desde Cambiemos remarcaron que Macri es el candidato. ¿Qué figura fuerte tiene el oficialismo para ganar en Provincia en el caso hipotético de que Vidal fuera por la presidencia?

“No sería tan hipotético, pero dudo que María Eugenia Vidal quiera ir a nivel nacional y jugar por una presidencia. En varias ocasiones reiteró que la Provincia es su lugar, eso ocurriría en un caso estratégico si Mauricio Macri no mejora sus números para evitar la ‘supuesta muerte del partido’. Quedan pocos, es muy difícil que alguien en Provincia vea a un candidato de Cambiemos por fuera de Vidal. Sacando su figura, la oposición tiene una chance muy importante de ganar en Provincia”.

Según el último estudio de Taquion uno de cada dos jóvenes está dispuesto a irse del país. Son los más desencantados por la situación del país, principalmente con la clase dirigente. ¿Cómo repercute esa situación en un año electoral?

“Es una cifra que me impactó esa pérdida de confianza que tiene uno en su país. Al saber que uno de cada dos jóvenes si irían a vivir fuera de Argentina, conseguimos indagar en el porqué. Es la clase más enojada con la clase dirigente, porque no encuentran algún candidato político con el que se logren identificar. No lo hacen ni en su necesidad, pensamiento, ni actividades sociales. Es algo que se viene gestando a nivel mundial y son quienes toman más fuerte esta bandera, después en segundo lugar se puede ver que piensa que Argentina es un lugar que no les puede dar futuro profesionalmente. Pero sorprendió que una de las principales causas es que no confían en su clase dirigente”.